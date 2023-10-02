Лари будет совместима с цифровым евро.

Спустя два года после анонса, ЦБ Грузии запустит пилот цифрового лари. Инициатива связана со стремлением страны войти в состав ЕС — поэтому нацвалюта будет совместима с цифровым евро.

В шорт-листе партнёров девять компаний: Ripple Labs, Augentic, Bitt, Broxus Holdings, Currency Network, DCM, eCurrency Mint, FARI Solutions и Sovereign Wallet. Только одна из них продолжит работу на следующем этапе тестирования.

Сценарии использования цифрового лари включают страхование для компаний из агросектора и автоматизацию сделок с недвижимостью. Платежи волнуют ЦБ в меньшей степени.

Также в конце года в Грузии должна запуститься система мгновенных платежей.