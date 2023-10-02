Минфин предупредил самогонщиков об административной и уголовной ответственности

Деятельность по производству и обороту, включая розничную продажу, алкогольной продукции, в том числе, самогона подлежит лицензированию. Об этом предупреждает Минфин.

Самогон – это спиртной напиток из зернового сырья крепостью от 35 до 50% об., изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного сусла до крепости не более 80% об. с обработкой напитка активным углем. При этом дистиллят имеет аромат и вкус используемого сырья.

Производство и оборот спирта регулирует закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ.

Производство и оборот алкогольной продукции в нарушение требований этого закона влекут как административную ответственность по КоАП, так и уголовную по УК РФ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.06.2023 № 27-05-13/50377 в ответ на предложение ввести запрет на продажу самогона.