Carlsberg отзывает лицензию у «Балтики» 

Carlsberg Group расторгла лицензионные соглашения с «Балтикой», позволявшие российской компании производить продукцию датской пивоваренной компании.
«Мы пришли к выводу, что в настоящее время не видим путей решения проблемы выхода из России на основе переговоров. Мы отказываемся от принуждения к сделке на неприемлемых условиях, оправдывающих нелегитимный захват нашего бизнеса в России», — говорится в сообщении датской компании.
«Балтика» имеет право использовать имеющиеся в ее распоряжении запасы продукции и компонентов до 1 апреля 2024 года.
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