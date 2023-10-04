Минфин пояснил, как считать налог на сверхприбыль при объединении двух компаний в одну

Разъяснение дает Минфин в письме от 19.09.2023 № 03-03-06/2/89239.
База по налогу на сверхприбыль = превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 и 2019 год.
Для организаций, реорганизованных в форме присоединения, для налоговой базы по налогу на сверхприбыль величину прибыли за годы, предшествующие реорганизации, определяют путем суммирования налоговых баз по налогу на прибыль реорганизованной организации и присоединенных организаций.
Пример
В 2020 году произошла реорганизация, компания №1 присоединилась к компании №2.
Для базы по налогу на сверхприбыль компания №2 учитывает:
за 2018 – 2019 годы – прибыль компании №2 + прибыль компании №1;
за 2021 – 2022 годы – прибыль компании №2.
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