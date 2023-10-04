Минфин пояснил, как считать налог на сверхприбыль при объединении двух компаний в одну

Если компания №1 присоединилась к компании №2, то для расчета налога на сверхприбыль компания №2 суммирует свою прибыль и прибыль уже несуществующей компании №1.

Разъяснение дает Минфин в письме от 19.09.2023 № 03-03-06/2/89239.

База по налогу на сверхприбыль = превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 и 2019 год.

Для организаций, реорганизованных в форме присоединения, для налоговой базы по налогу на сверхприбыль величину прибыли за годы, предшествующие реорганизации, определяют путем суммирования налоговых баз по налогу на прибыль реорганизованной организации и присоединенных организаций.

Пример

В 2020 году произошла реорганизация, компания №1 присоединилась к компании №2.

Для базы по налогу на сверхприбыль компания №2 учитывает: