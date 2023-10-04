Совкомбанк планирует IPO этой зимой, — пишет РБК со ссылкой на источники

Точные сроки «будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров».
«Мосбиржа» новость об IPO «Совкомбанка» не комментирует.
Патент для ИП обычно выгоднее других режимов, но его применение таит в себе много нюансов. Перечислим самые частые ошибки ИП на патенте и расскажем, как их избежать.
Что осенью согреет душу бухгалтера больше, чем сочетание самой полезной бухгалтерской подписки Клерк.Премиум вкупе с крутым призом? Скорее участвуйте в нашем розыгрыше.
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Путешественники из России сталкиваются с двойным тщательным контролем: как со стороны таможенников из нашей страны, так и инспекторов третьих государств из-за международных санкций. Объясняем, как правильно вывозить и ввозить лекарства, сколько килограммов пармезана не конфискуют на таможне и почему лучше самому декларировать дорогую технику и вещи, даже если они подпадают под допустимые пределы.
Если работник пользуется бизнес-залом в аэропорту, то расходы на это придется обложить НДФЛ. Бухгалтеры шутят над любителями vip-услуг. Депутаты хотели выдавать молодоженам 10 тысяч, чтобы нерешительные уже поженились наконец, но Кабмин оказался против. Налоговики, конечно, сами считают транспортный налог, но уведомлений по авансам все таки ждут.
Все операции с наличными денежными средствами должны фиксироваться не только кассовыми ордерами, но в сводном документе – кассовой книге. В ней отражаются сведения о приходных и расходных операциях, а также общий оборот наличных денег в течение каждого рабочего дня. Кто должен вести кассовую книгу и как заполняется этот документ, читайте в статье.
Если банковская карта перестала быть нужной (например, человек перестал получать на нее зарплату или расплатился с банком по кредиту), не стоит держать ее «на всякий случай».
Сотрудникам силовых ведомств повышают оклады, штрафы за нарушения в сфере воинского учета увеличивают, правила совместного владения имуществом в многоквартирных домах и гаражах уточняют. Что еще меняется в октябре — рассказываем в нашем дайджесте.
Здравствуйте, Компания в Москве, ООО, хочет принять на работу сотрудников - граждан Киргизии? Какие документы нужно оформить? В какие ведомства нужно будет сообщить? (и какие именно документы)? Как выКак принять на работу сотрудников граждан Киргизии?
Уважаемые, прямо не знаю, что предпринять. Купили станок. Стоимость станка около 3000 Долларов США. В договоре - доллары США, да. Оплатили 80% стоимости станка, получили сам станок и УПД в рублях на сБухгалтерия. Проводки
С 1 сентября 2023 года вступили в силу приказы Минтруда от 29 октября 2021 г. № 766н и № 767н. Разберем, что изменят эти приказы и как наладить работу по новым правилам выдачи работникам СИЗ и смывающих средств.
Рассказываем в мини-курсе, какую отчетность сдавать по договорам ГПХ и объясняем правила ее заполнения.
Приближается срок сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года. Важно, чтобы сведения в отчетах совпадали с той информацией, которую инспекция получает от ОФД. Расхождения в отчетах могут повлечь налоговую проверку. Расскажем, какие сервисы помогают автоматизировать сбор и сверку информации, избежать ошибок и уточнить отчетность перед сдачей.
Выездная торговля, в которую входит реализация товара с рук или посредством транспортных средств, требует применения онлайн-касс. Но есть исключения, позволяющие бизнесменам, торгующим вне стационарных точек, не применять ККТ. Разберем, в каких случаях при развозной и разносной торговле нужна касса, а в каких нет.
Согласно исследованию «Яндекс Маркет» и GfK, доля покупателей, которые при оформлении онлайн-заказа оплачивают покупки картой, за последние 5 лет выросла на 18%. Поэтому при открытии интернет-магазина важно предусмотреть такую возможность. Перед тем, как принимать оплату онлайн, сайт нужно подготовить.
Прямые расходы по налогу на прибыль — перечень их имеет для предприятия очень большое значение с точки зрения оптимизации налоговой базы. Они могут определяться бухгалтером как исходя из норм, прописанных в положениях НПА, так и в силу критериев экономической выгоды для фирмы. Каким образом находить баланс между этими ориентирами, расскажем в нашей статье.
Привет всем! Я — главный редактор «Клерка» пришла разбавить ваши рутинные будни и мысли об РСВ и 6-НДФЛ радостной новостью — хочу подарить три билета на Клерк.Конференцию в декабре. Заходим в пост, читаем, выполняем простое задание и становимся участниками розыгрыша билетов.
В России изменился порядок ведения воинского учета. Изменения вступили в силу 1 октября 2023 года — штрафы за нарушение порядка в воинском учете выросли в десятки раз. Рассказываем, как избежать штрафов и поэтапно организовать воинский учет в вашей организации.
Налоговая служба и Минфин официально разрешили не сдавать ежемесячный отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» за каждый третий месяц квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь). Но, как показал опрос, проведенный в группе Бухгалтерия.ру в соцсети в контакте, 70 % бухгалтеров сдают этот очень ежемесячно и не пользуются правом не сдавать перссведения в квартальной отчетности.
Все новое как обычно пугает, появление цифрового рубля не стало исключением. 15 августа был запущен пилотный проект использования цифрового рубля. Но вопросов и мифов вокруг цифрового рубля очень много.
Как не допустить и решить проблему о внесении записи о недостоверности юридического адреса в ЕГРЮЛ.
Детские мечты, взрослые результаты: 50% предпринимателей продолжают развивать бизнес-проекты, запущенные в школьные годы.
С 1 октября 2023 года за нарушения в воинском учете организация может получить штраф до полумиллиона рублей. Чтобы этого избежать, нужно вести учет по определенным правилам.
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