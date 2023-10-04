РГСУ разрабатывает систему социального рейтинга граждан по их полезности для государства

Система, предназначенная для формирования социального рейтинга граждан на основе множества параметров, позволит определить "заслуги" и потенциал каждого.

Российский государственный социальный университет (РГСУ) разрабатывает платформу «Мы», создающую социальный рейтинг россиян по различным параметрам, таким как образование, социальная активность и кредитная история.

По задумке авторов, платформа будет отслеживать все ваши активности: наличие детей, кредитная история, постинг в соцсетях, активная гражданская позиция, занятие спортом, судимости и многое другое.

Результат будет представлен в виде скоринг-кода, связанного с личными данными гражданина. Система учитывает не только достижения, но и потенциал человека. Ожидается, что она будет полезна для банков и органов власти для разделения граждан на классы по полезности для государства.