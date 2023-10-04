РГСУ разрабатывает систему социального рейтинга граждан по их полезности для государства

Российский государственный социальный университет (РГСУ) разрабатывает платформу «Мы», создающую социальный рейтинг россиян по различным параметрам, таким как образование, социальная активность и кредитная история.
По задумке авторов, платформа будет отслеживать все ваши активности: наличие детей, кредитная история, постинг в соцсетях, активная гражданская позиция, занятие спортом, судимости и многое другое.
Результат будет представлен в виде скоринг-кода, связанного с личными данными гражданина. Система учитывает не только достижения, но и потенциал человека. Ожидается, что она будет полезна для банков и органов власти для разделения граждан на классы по полезности для государства.
В Китае подобная система работает с 2014 года, предоставляя привилегии высокорейтинговым гражданам и ограничения для нарушителей.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Эм...