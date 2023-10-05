«Газпрому» дали первое место в списке Forbes по размеру чистой прибыли

На втором месте компания «Ямал СПГ», которая заработала 840,2 млрд рублей чистой прибыли, а на третьем – «Роснефть» с 813 млрд рублей.

Компания «Газпром» возглавила рейтинг крупнейших компаний по размеру чистой прибыли за 2022 год. Об этом сказано на сайте Forbes.

«Газпром» заработал 1 311,6 млрд рублей и вырвался на первое место среди крупнейших российских компаний.

Второе место занял «Ямал СПГ» с чистой прибылью в размере 840,2 млрд рублей. На третьем месте – «Роснефть», которая получила 813 млрд рублей.

28 сентября «Газпром» объявил о сокращении добычи газа в первом полугодии 2023 года до 179 млрд куб. м. Это на 25% меньше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.