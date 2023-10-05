🧨На «Клерке» уже почти 30 мероприятий! Многие из них проводятся абсолютно бесплатно. Записывайтесь — и получайте ценные знания

Выберите вебинар, конференцию или курс от наших партнеров и прокачайте свои навыки. Большинство мероприятий проходят онлайн и бесплатно.

«Клерк» сотрудничает со множеством полезных для бизнеса компаний. Они устраивают массу интересных вебинаров, семинаров и конференций, где поднимают актуальные для бухгалтеров темы.

Например, рассказывают про дробление бизнеса, воинский учет, изменения в РСБУ и МСФО и так далее.

Многие встречи проводятся абсолютно бесплатно и онлайн! Это значит, что вы точно не упустите самые свежие тренды и успеете заранее подготовиться к нововведениям.

Выбирайте полезную для вас тему и записывайтесь на мероприятия!