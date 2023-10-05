«Тинькофф Бизнес» создал бесплатный сервис для поиска лучших локаций для открытия бизнеса

Новый сервис поможет предпринимателю выбрать оптимальное место для открытия торговой точки. На карте можно увидеть, где больше всего потенциальных покупателей и сильных конкурентов.

«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный и доступный для любых предпринимателей сервис «Компас».

Специалисты помогут определить лучшую точку для открытия бизнеса в конкретном районе города. Будут учитывать трафик покупателей, размер среднего чека и конкурентную среду.

«Компас» станет инструментом, который облегчит поиск выгодных мест для открытия торговых точек и уберизирует этот процесс… Мы на цифрах видим, как ведут себя потребители, где они совершают покупки, какие у них средние чеки, что они выбирают, — сказал директор «Тинькофф Бизнеса» Игорь Иванов.

Сервис опирается на данные аналитического проекта Tinkoff Datа, в котором обрабатываются данные о транзакциях 37 млн клиентов экосистемы «Тинькофф».

В сервисе доступна аналитика по 36 категориям розничного офлайн-бизнеса. Информация обновляется каждый месяц, что позволит учесть изменения в потребительском поведении и в конкурентной среде.

«Компас» позволяет проанализировать локацию по заданным параметрам и составить тепловую карту выбранного района.

Если нажать на фильтр «Покупатели» сервис покажет светлые области, где больше всего потенциальных клиентов.

При выборе фильтра «Конкуренты», на карте появятся светлые зоны с высокой конкуренцией.

Для доступа к сервису «Компас» нужно авторизоваться на сайте проекта по номеру мобильного телефона.