Сальдо ЕНС

Когда ФНС спишет безнадежное отрицательное сальдо ЕНС

ФНС может списать налоговую задолженность в том случае, если она будет признана безнадежной. Это происходит в случаях, когда взыскание оказалось невозможным.
87

Такие случаи перечислены в п.1 ст. 59 НК.

Это такие случаи:

  • ликвидация организации;

  • банкротство физлица;

  • смерть физлица;

  • решение суда, по которому ФНС утрачивает право взыскания;

  • окончание исполнительного производства, которое длилось 5 лет;

  • снятие с учета иностранной организации;

  • в иных случаях, предусмотренных НК РФ.

При этом региональными и местными законами могут быть установлены дополнительные основания признания задолженности безнадежной к взысканию (в части региональных и местных налогов).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.09.2023 № 03-02-07/87821.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 52 минуты назад

    Главный бухгалтер

    кароче.... доведёт до ликвидации или смерти, а затем спишет!

    Коротко и понятно.

    В общем-то это сразу и просматривалось, когда , ещё даже не ввели, а только планировали переход на ЁНП.

    Раньше было конечно же тяжелее: долги со сроком старше 3 года и взыскать не могли. Теперь причина только одна - смерть.

    А вообще... они ещё подумают: есть возможность и по наследству передать!

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