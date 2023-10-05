Когда ФНС спишет безнадежное отрицательное сальдо ЕНС

Такие случаи перечислены в п.1 ст. 59 НК.
Это такие случаи:
ликвидация организации;
банкротство физлица;
смерть физлица;
решение суда, по которому ФНС утрачивает право взыскания;
окончание исполнительного производства, которое длилось 5 лет;
снятие с учета иностранной организации;
в иных случаях, предусмотренных НК РФ.
При этом региональными и местными законами могут быть установлены дополнительные основания признания задолженности безнадежной к взысканию (в части региональных и местных налогов).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.09.2023 № 03-02-07/87821.
Комментарии1
Главный бухгалтер
кароче.... доведёт до ликвидации или смерти, а затем спишет!
Коротко и понятно.
В общем-то это сразу и просматривалось, когда , ещё даже не ввели, а только планировали переход на ЁНП.
Раньше было конечно же тяжелее: долги со сроком старше 3 года и взыскать не могли. Теперь причина только одна - смерть.
А вообще... они ещё подумают: есть возможность и по наследству передать!