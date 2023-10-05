Когда ФНС спишет безнадежное отрицательное сальдо ЕНС

ФНС может списать налоговую задолженность в том случае, если она будет признана безнадежной. Это происходит в случаях, когда взыскание оказалось невозможным.

Такие случаи перечислены в п.1 ст. 59 НК.

Это такие случаи:

ликвидация организации;

банкротство физлица;

смерть физлица;

решение суда, по которому ФНС утрачивает право взыскания;

окончание исполнительного производства, которое длилось 5 лет;

снятие с учета иностранной организации;

в иных случаях, предусмотренных НК РФ.

При этом региональными и местными законами могут быть установлены дополнительные основания признания задолженности безнадежной к взысканию (в части региональных и местных налогов).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.09.2023 № 03-02-07/87821.