В каких помещениях можно установить камеры, чтобы следить за сотрудниками?

Компания может установить видеонаблюдение для контроля трудовой деятельностью и безопасностью сотрудников. Но следить за работниками можно не везде.

Видеосъемка в офисе допустима исключительно в рабочих целях. Поэтому камеры могут быть в коридорах, фойе, лифтах, парковке. Контроль в этих помещениях обоснован заботой о безопасности сотрудников и обеспечением сохранности имущества (ст. 209 ТК).

Если планируете установить видеонаблюдение в кабинетах и других рабочих помещениях, то сообщите об этом работникам и получити от них письменное согласие на съемку.

Нельзя устанавливать видеокамеры в комнатах отдыха, раздевалках, примерочных, туалетах, душевых. Такое видеонаблюдение нарушает право на неприкосновенность личной жизни (определение Верховного суда от 14.09.2006 № КАС06-326).