В каких помещениях можно установить камеры, чтобы следить за сотрудниками?

Видеосъемка в офисе допустима исключительно в рабочих целях. Поэтому камеры могут быть в коридорах, фойе, лифтах, парковке. Контроль в этих помещениях обоснован заботой о безопасности сотрудников и обеспечением сохранности имущества (ст. 209 ТК).
Если планируете установить видеонаблюдение в кабинетах и других рабочих помещениях, то сообщите об этом работникам и получити от них письменное согласие на съемку.
Нельзя устанавливать видеокамеры в комнатах отдыха, раздевалках, примерочных, туалетах, душевых. Такое видеонаблюдение нарушает право на неприкосновенность личной жизни (определение Верховного суда от 14.09.2006 № КАС06-326).
Комментарии1
У меня, один из бывших работодателей, был "повернут" на слежке за сотрудниками. Камеры с аудиозаписью были даже в столовой, чтоб слышать, о чем в обед говорят сотрудники. Допускаю, что в туалете тоже были...