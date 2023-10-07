Налог на сверхприбыль, уплаченный в 2023 году, будет считаться уплаченным в январе 2024 года

Сейчас можно уплатить налог на сверхприбыль, чтобы потом не пришлось платить больше. Но в любо случае налог будет считаться уплаченным только 28.01.2024.

Дело в том, что срок уплаты этого налога по закону – 28.01.2024.

В этом году можно сделать обеспечительный платеж (не более половины суммы налога). Обеспечительный платеж – это налоговый вычет.

Сумма налога к уплате = налог на сверхприбыль минус обеспечительный платеж.

Обеспечительный платеж признается суммой уплаченного налога со дня наступления срока уплаты налога. Этот срок – 28 января 2024 года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.08.2023 № 03-03-06/1/83132.

Налог на сверхприбыль мы разобрали на мини-курсе.