Медики просят освободить их от налога на сверхприбыль. Но Минфин против

В Минфин поступило предложение освободить от налога на сверхприбыль медицинские организации.
Эту идею в ведомстве отвергли.
Расширение перечня неплательщиков, в частности, включение в него медицинских организаций, создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов со стороны иных налогоплательщиков в различных отраслях экономики.
То есть, разреши кому-то одному, и сразу захотят все остальные.
В условиях дефицита федерального бюджета это негативно повлияет на выполнение задач, стоящих в настоящее время перед государством, сообщает Минфин в письме от 31.08.2023 № 03-03-06/1/83154.
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