Медики просят освободить их от налога на сверхприбыль. Но Минфин против

Как оформить кредитные каникулы

Рассказываем подробно о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить. Механизм каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.