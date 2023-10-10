Малый и средний бизнес

С 2025 года появится новая категория для малого бизнеса МСП+

Предприятия, которые вырастают из категории МСП, смогут сохранить свои преференции. Переходная категория поможет плавно перейти в сегмент крупного бизнеса, не применяя опасные схемы дробления.
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В 2025 году компании, которые выросли из параметров малых и средних предприятий, но еще не дотягивают до крупного бизнеса, могут получить статус МСП+ и не лишаться преференций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра экономики Татьяну Илюшникову.

Новый режим охватит около 2,5 тыс. компаний из приоритетных отраслей. МСП+ позволит сгладить переход предприятий в категорию крупных игроков, малые компании смогут по-прежнему получать господдержку в виде льготных кредитов, поручительств и субсидий.

Пока нововведение будет распространяться на несколько приоритетных отраслей — обрабатывающую промышленность, ИТ, инжиниринговые и технологические компании, туризм. В конце октября на парламентских чтениях по МСП это снова будет обсуждаться, — сказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

Сейчас действует следующая градация:

  • Микропредприятия с годовым доходом до 120 млн рублей и 15 сотрудниками;

  • Малые компании с коллективом от 16 до 100 человек и доходом до 800 млн рублей в год;

  • Средние — от 101 до 250 штатных работников и годовой доход до 2 млрд рублей.

Субъекты МСП могут пользоваться налоговыми льготами, пониженными ставками страховых взносов, вести упрощенный бухучет, получать субсидируемые кредиты и скидки на аренду государственного имущества. Также для компаний действует мораторий на проверки.

Привлекательность меры будет зависеть от условий прежде всего в системе налогообложения. Именно этот фактор — основной при принятии отдельными компаниями решения о применении схем дробления бизнеса, — сказала доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Представитель аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян считает, что после введения категории МСП+ схемы с дроблением бизнеса статут менее популярными.

Сейчас работают около 6,1 млн субъектов МСП, большую часть занимают микропредприятия (96%). Остальные 4% приходятся на малый и средние организации. Новый режим МСП+ будет актуальным только для этих 4% компаний.

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Комментарии

1
  • Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая 28 минут назад

    Наталья ГорячаяРуководительИП

    Глядя на эту новость, у меня одни вопросы.

    Почему с 2025 года?
    Почему только в приоритетных отраслях?
    Дробятся только туристы и айтишники?
    Уходят от налогов только производители и обработчики?

    Опять нагородят  и обзовут беспрецедентными мерами поддержки.

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