В каком регионе Китая лучше начинать бизнес

Вести бизнес в разных регионах Китая — все равно что вести бизнес в разных странах. Существуют четыре крупнейших мегакластеров:
Восток: Шанхай — Цзянсу — Чжэцзян. 6 отраслей промышленности: электроника, информационные технологии, автомобилестроение, нефтехимическая промышленность, машины и оборудование, комплекс биомедицины.
Север: Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй. Пекинской Уолл-стрит, привлекает большое количество иностранных инвестиций благодаря своей благоприятной инвестиционной среде, удобному транспорту и высокоэффективной телекоммуникационной системе.
Юг: Район Большого залива. Китайская «Силиконовая долина», являются идеальным местами для IT-бизнеса.
Запад: Чэнду-Чунцин. Ключевой сектор с большим потенциалом для иностранных инвестиций. Много брендовых магазинов.
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