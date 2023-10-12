Декларация по налогу на имущество

Декларацию по налогу на имущество за 2023 год надо сдавать раньше

Раньше декларацию по налогу на имущество надо было сдавать до 25 марта. С 2024 года срок сдачи – 25 февраля.
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При этом срок уплаты налога – 28 февраля. Приходилось сдавать уведомление по ЕНП, в том числе, на годовой налог.

Поэтому логично, чтобы сначала была декларация, а потом уже уплата. В этом случае уведомление на годовой налог на имущество, который будет отражен в декларации, не нужно.

Кроме того, с 1 марта на 1 февраля перенесен предельный срок для сдачи уведомления о порядке представления декларации. Речь идет о сдаче единой декларации по имуществу в одном регионе.

Такое уведомления налоговики будут рассматривать не 30 дней, как сейчас, а 10, разъясняет ФНС.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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