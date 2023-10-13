ФНС меняет бланки по мотивированному мнению в налоговом мониторинге

Приняли формы и форматы документов, которые налоговики используют при составлении мотивированного мнения.

ФНС выпустила проект приказа, по которому будут утверждены новые форматы документов для составления мотивированного мнения налогового органа в электронной форме. Об этом сказано на сайте ведомства.

Теперь вместе с мотивированным мнением будут подаваться уведомления о совершении планируемых сделок или об отказе от их совершения, а также о совокупности взаимосвязанных договоров.

Утвердят и новые форматы уведомлений о приостановлении и возобновлении срока отправки мотивированного мнения.

Кроме того, рекомендованное ФНС России уведомление о невозможности рассмотрения запроса о предоставлении мотивированного мнения будет заменено на решение об оставлении запроса без рассмотрения, — говорится в сообщении.

Новый приказ вступит в силу через 10 дней с момента его официальной публикации, а предыдущий от 11.05.2021 № ЕД-7-23/477@ утратит свою силу.