В России сотрудников IT-компаний начали призывать

IT-компании направляют списки сотрудников с отсрочкой в Минцифры через «Госуслуги», но эта система дает сбой.
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В России сотрудников IT-компаний начали призывать на срочную службу в армию, хотя им гарантирована отсрочка. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на юристов, в осенний и весенний призыв участились случаи вручения айтишникам повесток.

IT-компании направляют списки сотрудников с отсрочкой в Минцифры через «Госуслуги», но эта система дает сбой. Один из описываемых газетой случаев — инженер IT-компании получил предписание прибыть на место воинской службы 16 октября, факт призыва оспаривается в суде. В весенний призыв был зафиксирован аналогичный случай, призванный айтишник сейчас находится в части.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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