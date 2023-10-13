IT-компании направляют списки сотрудников с отсрочкой в Минцифры через «Госуслуги», но эта система дает сбой.

В России сотрудников IT-компаний начали призывать на срочную службу в армию, хотя им гарантирована отсрочка. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на юристов, в осенний и весенний призыв участились случаи вручения айтишникам повесток.

IT-компании направляют списки сотрудников с отсрочкой в Минцифры через «Госуслуги», но эта система дает сбой. Один из описываемых газетой случаев — инженер IT-компании получил предписание прибыть на место воинской службы 16 октября, факт призыва оспаривается в суде. В весенний призыв был зафиксирован аналогичный случай, призванный айтишник сейчас находится в части.