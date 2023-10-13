Starlink запустит связь через спутник для смартфонов

Система будет использовать растущую спутниковую сеть Starlink на орбите Земли для передачи данных на обычные смартфоны.
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На официальном сайте спутникового оператора Starlink компании SpaceX появился раздел, посвящённый будущему сервису Direct to Cell.

Cообщается, что в 2024 году для телефонов, поддерживающих покрытие сети LTE (то есть, большинства) станет доступной услуга Direct to Cell. Причем доступна она будет, как пишут, везде, где можно увидеть небо.

Вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или приложения смартфона не потребуется. В 2024 году станет доступен обмен текстовыми сообщениями, в 2025 - голосовая связь, передача данных и поддержка устройств IoT (гаджеты, по типу смарт-часов).

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    14 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Прощай vpn? Или нас это не касается? 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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