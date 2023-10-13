Starlink запустит связь через спутник для смартфонов

Система будет использовать растущую спутниковую сеть Starlink на орбите Земли для передачи данных на обычные смартфоны.

На официальном сайте спутникового оператора Starlink компании SpaceX появился раздел, посвящённый будущему сервису Direct to Cell.

Cообщается, что в 2024 году для телефонов, поддерживающих покрытие сети LTE (то есть, большинства) станет доступной услуга Direct to Cell. Причем доступна она будет, как пишут, везде, где можно увидеть небо.

Вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или приложения смартфона не потребуется. В 2024 году станет доступен обмен текстовыми сообщениями, в 2025 - голосовая связь, передача данных и поддержка устройств IoT (гаджеты, по типу смарт-часов).