Starlink запустит связь через спутник для смартфонов

На официальном сайте спутникового оператора Starlink компании SpaceX появился раздел, посвящённый будущему сервису Direct to Cell.
Cообщается, что в 2024 году для телефонов, поддерживающих покрытие сети LTE (то есть, большинства) станет доступной услуга Direct to Cell. Причем доступна она будет, как пишут, везде, где можно увидеть небо.
Вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или приложения смартфона не потребуется. В 2024 году станет доступен обмен текстовыми сообщениями, в 2025 - голосовая связь, передача данных и поддержка устройств IoT (гаджеты, по типу смарт-часов).
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Прощай vpn? Или нас это не касается?