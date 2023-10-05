🔥 Если вы досрочно уплатите взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их. Но нужно уведомление

На страховые взносы за декабрь, уплаченные в декабре, ФНС ждет досрочное уведомление с кодом 34/03 или платежку с периодом МС.12.2023.

Дело в том, что сейчас идет автоматическое резервирование взносов на основании уведомления по ЕНП или РСВ. Например, сегодня вы сдаете РСВ и ФНС автоматически резервирует (помещает в отложенную переплату) взносы за сентябрь.

При этом на взносы за последний месяц квартала работодатели не сдают уведомления на взносы, потому что срок сдачи совпадает с РСВ.

Но за декабрь уведомление надо сдать в декабре, если взносы будут уплачены в декабре. В нем будет код 34/03. Если вы платите взносы платежками-02, там должен быть код МС.12.2023.

Об этом сообщает ФНС в письме от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@.

Если денег на ЕНС будет достаточно после того, как зачтут НДФЛ, сделают зачет взносов на основании этого уведомления.