Уведомление по ЕНП

🔥 Если вы досрочно уплатите взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их. Но нужно уведомление

На страховые взносы за декабрь, уплаченные в декабре, ФНС ждет досрочное уведомление с кодом 34/03 или платежку с периодом МС.12.2023.
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Дело в том, что сейчас идет автоматическое резервирование взносов на основании уведомления по ЕНП или РСВ. Например, сегодня вы сдаете РСВ и ФНС автоматически резервирует (помещает в отложенную переплату) взносы за сентябрь.

При этом на взносы за последний месяц квартала работодатели не сдают уведомления на взносы, потому что срок сдачи совпадает с РСВ.

Но за декабрь уведомление надо сдать в декабре, если взносы будут уплачены в декабре. В нем будет код 34/03. Если вы платите взносы платежками-02, там должен быть код МС.12.2023.

Об этом сообщает ФНС в письме от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@.

Если денег на ЕНС будет достаточно после того, как зачтут НДФЛ, сделают зачет взносов на основании этого уведомления.

Комментарии

3
  • Логотип Anna Prokasheva
    Anna Prokasheva 17 минут назад

    как же задолбали

    • Логотип Мирам
      Мирам 7 минут назад

      да нет, новость хорошая

      было бы хуже, если бы досрочные уведомления оказались невозможны. а теперь они им очень даже рады и ждут...

      На страховые взносы за декабрь, уплаченные в декабре, ФНС ждет досрочное уведомление

      дежурное -а что случилось? :)

  • Логотип Gala.k84
    Gala.k84 10 минут назад

    Бухгалтер

    Ни фига не понимаю про взносы. Как их платить в конечном счете?😩

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