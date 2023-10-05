🔥 Если вы досрочно уплатите взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их. Но нужно уведомление

Дело в том, что сейчас идет автоматическое резервирование взносов на основании уведомления по ЕНП или РСВ. Например, сегодня вы сдаете РСВ и ФНС автоматически резервирует (помещает в отложенную переплату) взносы за сентябрь.
При этом на взносы за последний месяц квартала работодатели не сдают уведомления на взносы, потому что срок сдачи совпадает с РСВ.
Но за декабрь уведомление надо сдать в декабре, если взносы будут уплачены в декабре. В нем будет код 34/03. Если вы платите взносы платежками-02, там должен быть код МС.12.2023.
Об этом сообщает ФНС в письме от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@.
Если денег на ЕНС будет достаточно после того, как зачтут НДФЛ, сделают зачет взносов на основании этого уведомления.
Комментарии3
как же задолбали
да нет, новость хорошая
было бы хуже, если бы досрочные уведомления оказались невозможны. а теперь они им очень даже рады и ждут...
дежурное -а что случилось? :)
Бухгалтер
Ни фига не понимаю про взносы. Как их платить в конечном счете?😩