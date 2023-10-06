Иностранцы смогут повторно въехать в Кыргызстан только через 60 дней после окончания срока пребывания

Жители РФ, которые находятся в Кыргызстане больше 30 дней, должны сделать временную регистрацию. На них частичная отмена «visa-run» не повлияет. Страну можно по-прежнему посетить без загранпаспорта и визы.

МИД Кыргызстана ввел ограничения на «visa-run», на практику, при которой иностранцы могут выехать за пределы страны, чтобы начать новый отсчет разрешенного срока пребывания в Республике. Об этом сказано на сайте ведомства.

Теперь действие безвизового режима будет ограничено по принципу «60/120». Это значит, что 60 дней туристы могут находиться в Кыргызстане без визы, а потом придется покинуть страну. Вернуться разрешат только через 60 дней.

Если иностранцы могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, то будет действовать принцип «90/180». То есть снова приехать получится через 90 дней.

На российских туристов новые правила не будут распространяться. По-прежнему посещать страну можно несколько раз, но только пока позволяет «лимит» безвизового пребывания.

Сейчас для поездки в Кыргызстан жителям РФ не нужны загранпаспорта и визы.

Однако, чтобы находиться в стране больше 30 дней, понадобится временная регистрация.