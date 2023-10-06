Банк «Точка» купил разработчика сервиса для маркетплейсов EcomCom

Несмотря на новости о продаже, банк «Точка» активно развивает свои сервисы для предпринимателей и даже поглощает компании для своей экосистемы.

Банк купил разработчика EcomCom, который владеет одноименным сервисом для управления продажами на маркетплейсах.

Поставщики могут размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на разных площадках в одном интерфейсе. Компания убыточная. «Точка» погасила ее долги и выкупила доли у основателей и инвестора Kama Flow. Сумма сделки не раскрывается.

EcomCom станет частью собственной платформы «Точки» для селлеров.