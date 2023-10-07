Отсутствие первички считается грубым нарушением по НК РФ

Что понимается под грубым нарушением, сказано в статье 120 НК. Это такие нарушения:
отсутствие первичных документов;
отсутствие счетов-фактур;
отсутствие регистров бухгалтерского или налогового учета;
систематическое (2 раза и более в течение года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухучета, в регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, НМА и финансовых вложений.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.09.2023 № 07-01-10/93106.
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