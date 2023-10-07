«Сбер» получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии

Это третья крупная финансовая компания из России, которой это удалось. Первые две — «Альфа Капитал» и УК «Первая».
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«Сбер» расширяется в Индии: банк получил лицензию иностранного портфельного инвестора — соответствующая запись есть на сайте Национального фондового депозитария страны.

Статус иностранного портфельного инвестора первой категории в Индии позволяет следовать более мягким правилам раскрытия бенефициарной собственности, получать налоговые льготы и работать с зарубежными производными инструментами на основе индийских акций.

Это третья крупная финансовая компания из России, которой это удалось. Первые две — «Альфа Капитал» и УК «Первая». На очереди ВТБ.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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