«Сбер» получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии

«Сбер» расширяется в Индии: банк получил лицензию иностранного портфельного инвестора — соответствующая запись есть на сайте Национального фондового депозитария страны.
Статус иностранного портфельного инвестора первой категории в Индии позволяет следовать более мягким правилам раскрытия бенефициарной собственности, получать налоговые льготы и работать с зарубежными производными инструментами на основе индийских акций.
Это третья крупная финансовая компания из России, которой это удалось. Первые две — «Альфа Капитал» и УК «Первая». На очереди ВТБ.
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