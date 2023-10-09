НАУФОР прогнозирует кратное уменьшение квалифицированных инвесторов в России

Это произойдет из-за повышения имущественного ценза до 24 млн рублей.

НАУФОР прогнозирует кратное уменьшение количества квалифицированных инвесторов в России после повышения имущественного ценза до 24 млн рублей.

Действующим критериям соответствуют 380 тыс. инвесторов, новым — менее 50 тыс.

Для рынка это негативное изменение: увеличится отток средств в альтернативные инструменты, снизится привлекательность рынка для иностранных эмитентов и инвесторов, уменьшится число инвесторов в доверительное управление и ПИФ.

Сейчас квалифицированные инвесторы составляют около 60% в обороте на рынке акций и аккумулируют 73% всех активов.