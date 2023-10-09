Инфляция в России в годовом выражении, ускорилась до 6,38%

"На неделе с 10 по 16 октября 2023 года рост потребительских цен замедлился до 0,15% после роста на 0,24% на неделе с 3 по 9 октября 2023 года. Год к году инфляция составила 6,38% г/г после 6,26% г/г",
— обзор Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
В сентябре потребительская инфляция в России составила 6% в годовом выражении, сообщил Росстат. Это максимальное значение темпов роста цен с февраля 2023 года, когда оно достигало 11%.
Лидером подорожания стали помидоры — за месяц цены на них в стране выросли почти на 22%.
Комментарии2
Борис МальцевКлерк
А что случилось?
Один пояс (затянутый потуже) - один путь (с)