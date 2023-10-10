💡Самые распространенные ошибки при сдаче баланса. Ловите чек-лист

Бухгалтеры слишком формально относятся к ФСБУ в 2023 году, это в приводит к множеству ошибок при формировании бухотчетности. Собрали самые популярные недочеты.

Редакция «Клерк» собрала основные нарушения по ФСБУ, которые бухгалтеры допускали в 2023 году. Возьмите себе на заметку и не повторяйте неточности коллег.

Ошибки:

Малоценные объекты включали в запасы. Некорректно формировали капитальные вложения. Не отражали, что основные средства обесценились.

Как исключить ошибки в вашей бухгалтерской отчетности расскажет Эльвира Митюкова, к.э.н., один из ведущих спикеров по теме налогообложения в России с многолетним опытом 5 декабря в Москве на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», кроме этого эксперт даст образцы и примеры заполнения бухгалтерского баланса за 2023 год.

Кроме того, вы получите все доклады участников в формате презентации, а также запись конференции.

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