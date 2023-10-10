💡Самые распространенные ошибки при сдаче баланса. Ловите чек-лист

Редакция «Клерк» собрала основные нарушения по ФСБУ, которые бухгалтеры допускали в 2023 году. Возьмите себе на заметку и не повторяйте неточности коллег.
Ошибки:
Малоценные объекты включали в запасы.
Некорректно формировали капитальные вложения.
Не отражали, что основные средства обесценились.
Как исключить ошибки в вашей бухгалтерской отчетности расскажет Эльвира Митюкова, к.э.н., один из ведущих спикеров по теме налогообложения в России с многолетним опытом 5 декабря в Москве на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», кроме этого эксперт даст образцы и примеры заполнения бухгалтерского баланса за 2023 год.
Кроме того, вы получите все доклады участников в формате презентации, а также запись конференции.
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