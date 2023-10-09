Консолидированную финансовую отчетность будут размещать в ГИР БО

Заинтересованные лица получат доступ к широкому кругу информации о деятельности компании как по данным в бухгалтерской отчетности организации, так и консолидированной финансовой отчетности.

Проект Минфина с поправками в закон о бухучете размещен на федеральном портале.

Консолидированную отчетность будут размещать в ГИР БО, где сейчас размещается бухотчетность.

Это даст возможность комплексного анализа деятельности организации и как юрлица, и как лица, входящего в группу взаимосвязанных организаций, заявляет Минфин в пояснительной записке.

Консолидированную отчетность и аудиторское заключение в ней в ГИР БО будут размещать аудиторы.

Сейчас нет свободного, необременительного доступа к консолидированной финансовой отчетности организаций. Приходится ее выискивать на сайтах эти организаций. Все станет проще, когда отчетность будет в ГИР БО.