Консолидированную финансовую отчетность будут размещать в ГИР БО

Проект Минфина с поправками в закон о бухучете размещен на федеральном портале.
Консолидированную отчетность будут размещать в ГИР БО, где сейчас размещается бухотчетность.
Это даст возможность комплексного анализа деятельности организации и как юрлица, и как лица, входящего в группу взаимосвязанных организаций, заявляет Минфин в пояснительной записке.
Консолидированную отчетность и аудиторское заключение в ней в ГИР БО будут размещать аудиторы.
Сейчас нет свободного, необременительного доступа к консолидированной финансовой отчетности организаций. Приходится ее выискивать на сайтах эти организаций. Все станет проще, когда отчетность будет в ГИР БО.
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