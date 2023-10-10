Выявлено свыше 6 тыс. преступлений в сфере интеллектуальной собственности в ЕАЭС

Традиционно лидирующие виды контрафактной продукции в государствах-членах ЕАЭС — одежда и обувь люксовых брендов.

В странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 году было зарегистрировано 6054 нарушения в сфере интеллектуальной собственности, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), пишет РАПСИ.

Особую озабоченность вызывает контрафакт детских игрушек, запчастей для автомобилей и фармацевтическая продукция. А традиционно лидирующие виды контрафактной продукции — одежда и обувь люксовых брендов.

Для пресечения торговли контрафактом ЕЭК планирует запустить региональную систему регистрации товарных знаков и наименований.

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Интеллектуальная собственность и исключительные права.

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