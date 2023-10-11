Ведение бизнеса

Власти поделили бизнес на три вида: «крысить», «хрючить» и «копытить»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о классификации видов бизнеса.
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», посвященной теме «Единороги на рынках будущего» дал классификацию российских видов бизнеса, которую придумал его знакомый в 90-х, пишет РБК.

«Есть три вида бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить», — сказал первый вице-премьер.

Согласно его пояснению, «крысить» — «это налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» — «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» — «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами».

Комментарии

1
  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 20 минут назад

    Нет

    «крысить» — «это налетели, съели и побежали на другую кучу»,

    он в зеркало смотрел?

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