Малому бизнесу могут поднять верхнюю планку доходов до 3 млрд, а среднему – до 4,5 млрд рублей

Депутаты просят правительство пересмотреть лимиты доходов для предприятий малого и среднего бизнеса, а также продлить мораторий на проверки.

Правительство может увеличить лимит предельного дохода компаний, который позволяет отнести бизнес к категории малого или среднего предпринимательства. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Сейчас компания относится к малому бизнесу, если ее доход не превышает 800 млн рублей в год. Лимит для среднего предпринимательства установлен в 2 млрд рублей.

Последний раз верхняя планка была установлена в 2016 году и с тех пор лимиты не пересматривали. Теперь это хотят изменить и позволить малому бизнесу зарабатывать до 3 млрд рублей, а среднему – до 4,5 млрд рублей.

Считаю это обоснованным, поэтому написал соответствующее письмо председателю правительства с таким предложением. Надеюсь, внимательно рассмотрят, — сказал Сергей Миронов.

Также он попросил продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. По его словам, несколько лет процент МСП в экономике не меняется и сохраняется на уровне 20%. По этому показателю Россия в три раза отстает от стран с развитой экономикой.