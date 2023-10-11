«Россельхозбанк» попытается расстаться с образом «банка для пенсионеров» с помощью новой айдентики

На базе этой компании будут консолидированы бизнес-активы группы.
Ключевых изменений два:
Из логотипа исчезнут колосья и ключ, цветовая гамма станет более строгой — без «разнотравья русского поля».
Аббревиатура «РСХБ» будет активно использоваться наряду с полным наименованием в рекламе и цифровых каналах, а также для продвижения компаний, входящих в группу: «РСХБ-Страхование», «РСХБ-Лизинг», «РСХБ-Интех».
Основная часть ребрендинга обойдется банку в 17-30 млн рублей. Изменения затронут все каналы коммуникации, включая банковские онлайн-сервисы.
Главное — чтобы новый современный образ не остался только в картинках и нашёл отражение в качестве и цифровой зрелости диджитал-сервисов. Пока в этом плане «Россельхозбанк» очень заметно отстаёт от рынка.
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