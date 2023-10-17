В Казахстане ужесточат правила выдачи банковских карт для иностранцев

Формальная причина — минимизация рисков противоправных операций. Нововведения будут обсуждаться до 9 ноября.

Национальный банк РК разработал поправок с целью совершенствования регулирования субъектов рынка платёжных услуг и безналичных платежей. Публичное обсуждение проекта продлится до 9 ноября.

Среди прочего, авторы предлагают дополнить Постановление пунктом, согласно которому, выдача платёжной карточки иностранному гражданину будет возможна лишь при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана (трудовой договор, договор обучения, вид на жительство итд).

Ранее заместитель министр МВД РК Игорь Лепёха заявил, что в Уголовный кодекс будут внесены дополнения, согласно которым за умышленную передачу SIM-карт третьим лицам и предоставление доступа к банковской карте будет грозить штраф, общественные работы либо арест до 40 суток.