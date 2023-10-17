📝Подготовка бухгалтерской отчетности: на что обратить внимание в 2024 году

Составляйте бухгалтерскую отчетность правильно и без лишних нервов! Как это сделать, расскажет эксперт Эльвира Митюкова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве.

Нужно подготовиться к сдаче бухгалтерской отчетности и составить учетную политику на 2024 год? Эксперт Эльвира Митюкова поможет вам это сделать за один день!

Приглашаем на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка», которая состоится 5 декабря в Москве.

Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов.

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На конференции разберем следующие темы:

Подготовка к сдаче годовой отчетности 2023.

Налоговые проверки в 2024 году: мораторий и исключения из него.

Новые ФСБУ и подготовка бухгалтерской отчетности: на что обратить внимание.

Тенденции налоговых проверок: дробление, схемы, работа с ИП и СМЗ.

Топ ошибок в учете и применении ФСБУ.

Топ критериев кому готовиться к проверке. Предпроверочный анализ.

Составляем учетную политику на 2024 год.

Как пройти проверку с наименьшими доначислениями.

Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.

Что проверяют и как подготовиться.

Вводим в работу новый ФСБУ 14/2022.

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая 🎄Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!