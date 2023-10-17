«Газпром» может купить до 40% автомобильной компании Aurus

Газовая компания продолжит сотрудничество с брендом Aurus и может приобрести 40% его крупнейшего акционера — госинститута ФГУП НАМИ.

ПАО «Газпром» собирается приобрести долю в отечественной компании Aurus, которая производит люксовые автомобили. Решение уже принято на правительственном уровне. Об этом пишут «Ведомости».

«Газпром» может получить около 40% госинститута ФГУП НАМИ — крупнейшего акционера автомобильной компании Aurus.

Газовая компания сотрудничает с Aurus с 2019 года. В 2021 году «Газпром» приобрел «Аурус-Аэро», которая занимается производством летной техники.

За 2021 год Aurus получил чистый убыток в размере 953,6 млн рублей. В 2020 году у компании была прибыль 271,1 млн рублей, а выручка — 370,1 млн рублей.

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