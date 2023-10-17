«Газпром» может купить до 40% автомобильной компании Aurus

ПАО «Газпром» собирается приобрести долю в отечественной компании Aurus, которая производит люксовые автомобили. Решение уже принято на правительственном уровне. Об этом пишут «Ведомости».
«Газпром» может получить около 40% госинститута ФГУП НАМИ — крупнейшего акционера автомобильной компании Aurus.
Газовая компания сотрудничает с Aurus с 2019 года. В 2021 году «Газпром» приобрел «Аурус-Аэро», которая занимается производством летной техники.
За 2021 год Aurus получил чистый убыток в размере 953,6 млн рублей. В 2020 году у компании была прибыль 271,1 млн рублей, а выручка — 370,1 млн рублей.
Научитесь определять, какие сделки будут самыми выгодными для вашей компании. Проходите курс «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров»!
Вы научитесь использовать современные удобные инструменты и сможете анализировать развитие бизнеса, строить разные финансовые модели, делать понятные дашборды для собственника.
Успейте приобрести курс со скидкой до 74%, всего за 7 490 рублей!
После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
Комментарии1
Евгений
Ну один убыточный гос купит другого убыточного. Они думают от этого прибыль появится?