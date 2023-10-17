Малый и средний бизнес из новых регионов получил льготный лизинг на 88 млн рублей

Компании заключили лизинговые договоры на покупку российского оборудования по ставке 6% и иностранной техники под 8% годовых.

Компания «МСП Лизинг» заключила с предпринимателями из новых регионов соглашения о предоставлении льготного лизингового финансирования на общую сумму 88 млн рублей. Об этом сказано на сайте МСП.

Сейчас малые и средние предприятия, которые зарегистрированы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, могут получить лизинг на оборудование по ставке 6% для российской продукции и 8% — для иностранной.

Программа льготного лизинга была запущена в новых регионах и в настоящее время активно реализуется. Помимо трех лизинговых соглашений на 88 млн рублей, на рассмотрении находится еще пять заявок от компаний из ДНР, ЛНР и Запорожской области на сумму 46 млн рублей, — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Поддержку уже получили предприятия по выпуску молочной продукции, хлебобулочных изделий, а также компания-производитель запчастей для железнодорожных локомотивов, трамвайных вагонов и путевого оборудования.

Предприниматели смогут создать новые рабочие места, расширить свою продуктовую линейку и нарастить объемы выпуска товаров.

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