Компании стали на 16% чаще выяснять отношения в судах

В арбитражные суды обращались 538 тысяч бизнесменов. Большинство дел связано со взысканием кредиторской задолженности.

По данным на 1 сентября 2023 года число участников арбитражных дел превысило 538 тыс., что на 16% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Фокус».

По сравнению с 1 сентября 2020 года, в 2023 году суды рассмотрели экономических споров на 77% больше.

Чаще всего в арбитражных судах рассматривают дела, которые связаны со взысканием денег с должников.

За 2023 год до 905 тыс. сократилось число исполнительных производств. Годом ранее их было 1,4 млн.

Компаний-должников стало на треть меньше – с 315 тыс. в 2022 году до 234 тыс. организаций в 2023 году.

За год общая сумма, которую должны взыскать судебные приставы, снизилась с 733 млрд до 414 млрд рублей.

Аналитики «Контур.Фокус» считают увеличение числа арбитражных дел косвенным признаком роста деловой активности. Также на статистику могли повлиять системы отсрочек по уплате налоговых долгов и мораторий на банкротство, который ввели в 2022 году.

Снижение числа исполнительных производств может объясняться тем, что взыскатели чаще либо сразу идут в банк для обращения взыскания, минуя приставов (и такие данные не появляются в базе ФССП), либо не обращаются за взысканием вовсе, если понимают, что у компании ничего нет, — сказал гендиректор «СберРешений» Станислав Нефедов.

По количеству арбитражных дел лидируют суды из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Меньше всего экономических споров возникает в регионах с небольшой численностью населения: в Чукотском и Ненецком автономных округах, в Еврейской автономной области, в Республике Алтай и в Магаданской области.

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