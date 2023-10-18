Почти каждая вторая финансовая операция прошла по карте «Мир»

За первое полугодие 2023 года доля платежной системы «Мир» в общем объеме финансовых операций увеличилась на 8,1%, до 49,4%. Об этом сказано в проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2024-2026 годы.

Переводами через СБП воспользовался каждый второй житель нашей страны, оплатой товаров и услуг – каждый четвертый, объем операций в СБП составил 12,4 трлн рублей, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель первого полугодия 2022 года, — говорится в материалах Центробанка.

В первые шесть месяцев 2023 года 23 млн операций прошли с использованием технологии бесконтактных платежей. Это на 20% больше, чем за тот же период 2022 года. Объем бесконтактных платежей вырос на 25% и достиг 24 трлн рублей.

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