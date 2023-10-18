Реестр МСП обновляется ежемесячно 10 числа

Сведения о вновь созданных организациях и ИП автоматически включаются в реестр МСП 10-го числа месяца, следующего за датой их регистрации.

Реестр формируют на основании сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, из налоговой отчетности:

с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года – на основании вышеуказанных сведений за предшествующий календарный год;

с 10 января по 10 июня текущего календарного года 1 на основании вышеуказанных сведений за календарный год, предшествующий предыдущему календарному году.

Реестр МСП обновляется ежемесячно, и если налогоплательщик, исключенный либо не включенный в него, оперативно примет меры по сдаче недостающих отчетов, он будет восстановлен в реестре 10-го числа следующего месяца.

Об этом сообщает УФНС по Хабаровскому краю на своем сайте.