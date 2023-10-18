ФНС рассказала, в какие сроки ждет отчеты от НКО

В письме ФНС от 23.10.2023 № БС-4-11/13445@ налоговики рассказали, как должна отчитываться НКО, применяющая общую систему налогообложения:
декларацию по налогу на прибыль — ежеквартально до 25 числа и по итогам года до 25 марта (если у НКО есть обязательств по уплате налога). Только по году сдают декларацию бюджетные учреждения;
по НДС — ежеквартально до 25 числа.
При применении УСН:
декларацию по УСН— раз в год до 25 марта.
Если у НКО есть выплаты гражданам физическим лицам:
6-НДФЛ — ежеквартально до 25 числа и по итогам года до 25 февраля;
справки о доходах физлиц — по итогам года в срок до 25 февраля.
расчет по взносам — ежеквартально и по итогам года до 25 числа;
перссведения — ежемесячно до 25 числа.
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