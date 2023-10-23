Начала действовать льготная программа «Арктическая ипотека»

Льготный кредит по ставке 2% на покупку жилья предоставят заемщикам моложе 36 лет, у которых есть как минимум один ребенок.

С 1 ноября 2023 года стартовала льготная программа жилищного кредитования «Арктическая ипотека».

Получить кредит на покупку жилья по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

В программе «Арктической ипотеки» могут участвовать семьи или заемщики моложе 36 лет, у которых есть как минимум один ребенок возрастом до 19 лет.

Льготный кредит предоставляется на покупку жилья в новостройке, на приобретение готового жилья в селах и моногородах, а также для индивидуального жилого строительства.

Максимальная сумма «Арктической ипотеки» составляет 6 млн рублей сроком на 20 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20%.

Недавно мы писали, что банк ВТБ уже с 24 октября начал принимать заявки на ипотеку по этой программе.