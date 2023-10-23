Правительство может разрешить тратить материнский капитал на лечение детей

Родители смогут организовать лечение ребенка вне рамок ОМС и приобретать дорогостоящие лекарства по сертификатам материнского капитала.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР готовят законопроект, который позволит использовать средства материнского капитала на покупку лекарств или на получение ребенком платных медицинских услуг. Об этом узнал «ТАСС».

Для матери самое востребованное, если ребенок болеет, конечно, оказать ему медицинскую помощь. Любой родитель между удобством дома и здоровьем ребенка выберет здоровье, — сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Чтобы не допустить возможные злоупотребления, депутаты предлагают направлять маткапитал только на медицинские услуги и лекарства, которые были назначены лечащим врачом.

Сейчас текст будущего законопроекта находится на рассмотрении у правительства.