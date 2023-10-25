Скорее всего, неподсанкционные инвесторы смогут вывести активы из «СПБ Биржи»

Главное о последствиях американских санкций для «СПБ Биржи» и инвесторов.

Юридически, санкции США в отношении финансовой компании — это блокировка активов и запрет расчётов в долларах. «Генеральная лицензия» OFAC позволяет контрагентам завершить правоотношения с СПБ Биржей и подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 — это достаточно времени, чтобы неподсанкционные инвесторы могли вывести активы. В официальном заявлении для СМИ биржа сообщила, что санкции не затронут активы клиентов. Сейчас торги на бирже остановлены — но площадка пообещала возобновить их в понедельник, 6 ноября.

Несмотря на то, что биржа активно диверсифицировала бизнес весь этот и прошлый год, есть риски того, что новые партнёры будут отказываться от сотрудничества. Работа с компанией в SDN-листе чревата вторичными санкциями. Яркий пример — судьба «Мира» за рубежом.

Также из-за санкций «СПБ Бирже» придётся выйти из капитала казахстанской торговой площадки ITS, где ей принадлежит 10% минус одна акция.