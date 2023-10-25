СПБ биржу покидает Роман Горюнов, он также выйдет из состава совета директоров биржи

Генеральным директором СПБ биржи станет Евгений Сердюков, который с 2012 по 2021 год возглавлял торговую площадку.

Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков назначен на должность генерального директора торговой площадки. Об этом сказано на сайте биржи.

Сердюков возглавлял СПБ биржу с 2012 года на протяжении девяти лет, пока в 2021 году перед IPO не пришел Горюнов.

Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.