Инвестиции

СПБ Биржей будет управлять Евгений Сердюков

Генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов вышел из Совета директоров, его место занял Евгений Сердюков.
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Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков назначен на должность генерального директора торговой площадки. Об этом сказано на сайте биржи.

Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам, — говорится в сообщении.

3 ноября СПБ Биржа, которая торговала иностранными ценными бумагами, попала под санкции США. Сейчас возобновлены торги только российскими акциями. Торговая площадка должна до 31 января 2024 года выйти из ценных бумаг зарубежных компаний.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 13 минут назад

    Главный бухгалтер

    ммммммм... Знакомая фамилиЁ !

    А ён случайно не сынок бывшего министера обороны? или роцвенник какой? 

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Инвестиции

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