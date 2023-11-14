СПБ Биржей будет управлять Евгений Сердюков

Акции 11 банков на бирже: кто как платит дивиденды

Инвестор должен знать в первую очередь два банка: тот, в который нужно инвестировать (Сбер) и тот, в который не нужно инвестировать ни при каких условиях (ВТБ). Но особо любознательные должны знать вообще всё про банки, акции которых торгуются на Мосбирже.