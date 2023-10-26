Бывшие упрощенцы не платят налог на сверхприбыль

Сверхприбыль, которая облагается налогом, это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Имеется в виду прибыль по нормам главы 25 НК РФ.

Таким образом, налоговая база по налогу на сверхприбыль будет только у тех налогоплательщиков, которые в 2018 – 2022 годах (за исключением 2020 года) формировали налоговую базу по налогу на прибыль по главе 25 НК.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.11.2023 № 03-03-05/104510.

Отсюда можно сделать вывод: если компания некоторое время применяла УСН и не была плательщиком налога на прибыль, то она не будет плательщиком налога на сверхприбыль.