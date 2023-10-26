Греф сообщил о подключении иностранного банка к оплате по QR-коду от «Сбера»

Первый иностранный банк подключился к платформе оплаты по QR-коду от «Сбера». Об этом сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума «Финополис».

Его цитирует пресс-служба кредитной организации.

«Недавно к платформе оплаты по QR-коду от “Сбера” подключился первый иностранный банк. Сейчас к нашей платформе уже подключены также восемь российских банков, до конца года планируем подключить еще три-четыре банка», – сказал он.

Греф пояснил, что это поможет увеличить аудиторию сервиса и обороты по оплате по QR-коду. По его словам, ежемесячно с помощью QR-кода совершается почти 40 млн операций. Число ежемесячных пользователей этого сервиса составляет почти 10 млн человек.

Клиентам Сбербанка оплата по QR-коду доступна по SberPay или через СБП. Для этого ему нужно отсканировать графический код на экране терминала, перейти на платежную страницу в браузере и выбрать способ оплаты. В случае оплаты по SberPay пользователь будет перенаправлен в приложение «Сбербанк Онлайн». При оплате через СБП клиент сможет выбрать, в приложении какого банка завершить операцию.