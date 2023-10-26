В ВТБ объяснили, как снять цифровые рубли в банкомате

Клиенты смогут снять деньги в любом из 14 000 банкоматов ВТБ по всей России. Для этого им нужно навести камеру смартфона на QR-код банкомата. В открывшемся приложении «ВТБ онлайн» пользователи должны выбрать счет цифрового рубля в качестве источника списания. После этого нужная сумма поступит на безналичный счет, а затем ее можно будет снять в банкомате. В ВТБ подчеркнули, что перевод из цифрового рубля на безналичный счет будет проходить мгновенно.

ВТБ представил технологию на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023.

Цифровой рубль стали использовать в реальных операциях с 15 августа. В этот день операции с цифровыми рублями протестировал ВТБ. Участники фокус-группы открыли счета, сделали по переводу между физическими лицами и оплатили товары переводом по QR-коду.

Помимо ВТБ к тестированию цифровой валюты допущены еще 12 банков: Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования не ранее 2025 г. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.