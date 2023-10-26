Компании стали чаще перекладывать налоговые доначисления на руководителей

В 50% случаев истцам удается выиграть судебные споры и переложить финансовую ответственность за налоговые доначисления на директоров.

С 2020 года стало в два раза больше судебных дел, в которых организации пытаются переложить предъявленные налоговые доначисления на руководителей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Арбитраж.ру».

Если в 2020 году таких разбирательств было 20, то в 2022 году их число выросло до 37 дел.

События 2022 года еще больше подхлестнули рост, и, судя по всему, тенденция сохранится в 2023 году, поскольку экономика находится в стадии серьезного преобразования. Причем ключевым элементом происходящих процессов выступает массовая смена владельцев активов, — сказал юрист практики разрешения споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Нариман Гусейнов

Партнер ProLegals Елена Кравцова связывает желание компаний переложить налоговые доначисления на руководителей с ростом активности налоговиков, в том числе при привлечении к субсидиарной ответственности.

За 3,5 года предприятиям удалось перенаправить на руководителей 325 млн рублей из 1,8 млрд налоговых доначислений. Истцы выиграли 49 дел и проиграли 52.

В большинстве случаев суды отказывали из-за недоказанной вины и недобросовестности директора.

Чаще всего требования от лица компании предъявляют новые руководители (70% дел) или акционеры (30%).

В своих исках они указывают на то, что директор сам был организатором схемы по получению необоснованной налоговой выгоды.

Наибольшее число исков к директорам об убытках подавали компании из области строительства, недвижимости, оптовой и розничной торговли, а также организации, которые занимаются обрабатывающим производством и ремонтов автомобилей.

Узнайте, какие налоговые проверки ждут ваш бизнес в 2024 году, на что обращает внимание ФНС, как пройти проверку с наименьшими доначислениями. Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Мы пригласили для вас лучших спикеров-практиков страны, которые научат вас законно экономить на налогах и не доводить дело до проверок и судов.

Купить билет

Обсудим все важные вопросы. Мы организуем живое общение с известными экспертами и фуршет. Будет масса подарков от «Клерка» и партнеров!

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Краснодаре, а другая II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится 5 декабря в Москве! Онлайн-билет на две конференции.