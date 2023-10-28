Налог на сверхприбыль платят компании с прибылью более 1 млрд рублей

Сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.
При это прибыль определяется по нормам главы 25 НК РФ.
Но в случае, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год оказалась не более 1 млрд рублей, база по налогу на сверхприбыль принимается равной нулю.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.10.2023 № 03-03-06/1/95232.
Другие разъяснения Минфина про налог на сверхприбыль смотрите в нашем обзоре за октябрь.
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