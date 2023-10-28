Налог на сверхприбыль платят компании с прибылью более 1 млрд рублей

Для базы по налогу на сверхприбыль имеет значение база по налогу на прибыль за 2018 – 2019, 2021 – 2022 годы.

Сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

При это прибыль определяется по нормам главы 25 НК РФ.

Но в случае, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год оказалась не более 1 млрд рублей, база по налогу на сверхприбыль принимается равной нулю.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.10.2023 № 03-03-06/1/95232.

Другие разъяснения Минфина про налог на сверхприбыль смотрите в нашем обзоре за октябрь.